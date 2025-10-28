Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Les meilleurs cyclistes du pays s’affronteront du 25 au 28 juin sur les routes de la région. Une boucle de 17 km entre Courtételle et Develier a été présentée par le comité d’organisation de cet évènement qui se tiendra pour la 1re fois dans le Jura.
Les Championnats de Suisse de cyclisme sur route se dessinent. Les organisateurs ont présenté ce mardi le parcours de cette manifestation qui se tiendra du 25 au 28 juin prochain pour la 1re fois dans le canton du Jura. Le village de Courtételle, dont le vélo-club local fêtera ses 100 ans, sera l’épicentre de la manifestation organisée par ce dernier et l’Association Tour du Jura. Le comité indique qu’il s’agira d’une véritable « fête du cyclisme ». Il table sur un budget de 150'000 francs pour mettre en place l’entier de la manifestation qui comprendra des courses à partir de la catégorie U11, jusqu’aux élites. Des contre-la-montre et des courses en ligne sont au programme, tout comme des compétitions handbike et paralympique.
Stéphane Joliat : « C’est un magnifique parcours. »
Un parcours « technique, tactique et nerveux »
Le parcours représente une boucle de 17,05 km avec 285 m de dénivelé positif entre Courtételle et Develier. La centaine d’élites qui s’élanceront sur la course en ligne le dimanche la réaliseront 11 fois au total. Le tracé emmènera le peloton sur des routes cantonales, mais également communales parfois étroites et sinueuses entre les deux villages vadais. « Pour moi, c’est un parcours magnifique que j’identifie un peu aux Flandriennes. C’est un parcours casse-pattes, technique et qui rendra la course très intéressante au niveau tactique aussi. Ce sont des petites routes de deux ou trois mètres où on peut difficilement organiser des poursuites », raconte le membre du comité Stéphane Joliat. Il faudra donc avoir des jambes, selon lui, pour décrocher le maillot rouge à croix blanche. « Les grosses équipes ne seront pas forcément avantagées. Ce sera les coureurs costauds qui arriveront à tirer leur épingle du jeu », sourit-il. Le comité d’organisation ne cache pas qu’il rêve de couronner un Jurassien à l’issue du week-end. Robin Donzé, Arnaud Tendon et Yannis Voisard pourraient d’ailleurs prendre le départ du contre-la-montre élite et de la course en ligne. /lge