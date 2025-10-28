Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Un parcours « technique, tactique et nerveux »

Le parcours représente une boucle de 17,05 km avec 285 m de dénivelé positif entre Courtételle et Develier. La centaine d’élites qui s’élanceront sur la course en ligne le dimanche la réaliseront 11 fois au total. Le tracé emmènera le peloton sur des routes cantonales, mais également communales parfois étroites et sinueuses entre les deux villages vadais. « Pour moi, c’est un parcours magnifique que j’identifie un peu aux Flandriennes. C’est un parcours casse-pattes, technique et qui rendra la course très intéressante au niveau tactique aussi. Ce sont des petites routes de deux ou trois mètres où on peut difficilement organiser des poursuites », raconte le membre du comité Stéphane Joliat. Il faudra donc avoir des jambes, selon lui, pour décrocher le maillot rouge à croix blanche. « Les grosses équipes ne seront pas forcément avantagées. Ce sera les coureurs costauds qui arriveront à tirer leur épingle du jeu », sourit-il. Le comité d’organisation ne cache pas qu’il rêve de couronner un Jurassien à l’issue du week-end. Robin Donzé, Arnaud Tendon et Yannis Voisard pourraient d’ailleurs prendre le départ du contre-la-montre élite et de la course en ligne. /lge