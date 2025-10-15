Matteo Oppizzi tourne le dos au cyclocross

Matteo Oppizzi met entre parenthèses le cyclocross. Porteur de la double nationalité helvético-canadienne, ce jeune coureur neuchâtelois reste, en 2023 et 2025, sur trois participations successives aux championnats du monde des moins de 23 ans. Il est également vice-champion de Suisse de la discipline, dans sa catégorie d'âge.

Le potentiel est certainement là. Mais Matteo Oppizzi a choisi de ne pas persévérer dans cette voie. Il veut se consacrer exclusivement au cyclisme sur route : « Le cyclocross m’a énormément apporté. Mais j’avais besoin aussi bien pour moi que pour mon équipe de diminuer mon investissement pour cette discipline. J’ai la chance d’être dans une bonne structure et il faut faire des choix. »