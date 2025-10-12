Même sans la boue, les coureurs se sont éclatés au cyclocross des Abeilles

Devinette pour cyclistes : c’est un vieux sport, mais encore très jeune dans la tête. La réponse : le cyclocross. Une discipline plus ancienne que le VTT et qui déchaîne toujours les passions, en Belgique et en France notamment. Ce sport bénéficie même d’un regain d’intérêt un peu partout, ces dernières années. Pour preuve, la deuxième édition du cyclocross des Abeilles, qui a réuni 200 participants samedi sur le site de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

Cette deuxième manche de l’Omnium romand faisait office de championnat romand, ce qui a permis à trois Neuchâtelois de décrocher l’or : la Vaudruzienne de 14 ans Chloé Lambercier chez les dames, le Chaux-de-Fonnier de 15 ans Charles Kallin chez les cadets, ainsi que l’un des organisateurs, Laurent Ballmer, qui s’est payé le luxe de battre l’ancien pro Alexandre Moos chez les plus de 40 ans (catégorie master).





Beaucoup de vieux mollets fringants

La discipline attire pas mal de « vieux » mollets fringants, à l’image du Colombinois Yvan Flury, 60 ans, qui s’aligne pour « l’ambiance ». « La boue, c’est aussi sympa », ajoute-t-il avec le sourire, même s’il n’a pas été servi sous le soleil chaux-de-fonnier. Cet amoureux de vélo a découvert la discipline sur le tard, en 2020. Ce sport intense lui permet de « se maintenir en forme, d’avoir la pêche jusqu’à… la fin », argumente Yvan Flury sans se départir de son sourire.

Le cyclocross des Abeilles est « né d’une demande à la Ville de la part d’un coureur pour pouvoir faire un terrain d’entraînement à la Charrière. Et après quelques années, on s’est dit que ce serait un beau terrain pour une course. Et on s’est lancé l’année passée un peu à la ‘der’ », l’Omnium romand accueillant volontiers une nouvelle course, explique Laurent Ballmer.





Une façon de prolonger la saison de vélo

La discipline séduit aussi les jeunes. Charles Kallin court sur route avec l’équipe jurassienne Humard. Le cyclocross lui permet d’entretenir l’agilité qu’il a acquise dans le VTT. « C’est aussi un but qui m’aide à m’entraîner durant l’hiver », ajoute ce Chaux-de-Fonnier, que le Panathlon des Montagnes neuchâteloises vient de choisir comme premier sportif à soutenir dans le cadre de son projet naissant de parrainage de jeunes athlètes. /vco