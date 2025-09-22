De beaux résultats pour Matteo Oppizzi

Matteo Oppizzi est sur une bonne lancée. Le cycliste neuchâtelois a participé à deux compétitions ces derniers jours. Jeudi, il s’est imposé lors du Critérium de Bulle sur un parcours particulièrement technique de 30 tours. Seconde course ce dimanche. Et cette fois Matteo Oppizzi est arrivé deuxième au Tour du Jura, dernière course nationale de la saison. Il arrive 06’’ derrière le Français Maxime Richard, qui conclut sa course en 2h51’39’’ au terme d’un parcours de 121km. /comm-ecr