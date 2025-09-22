De beaux résultats pour Matteo Oppizzi

Le cycliste neuchâtelois a participé à plusieurs compétitions ces derniers jours. Il s’est ...
De beaux résultats pour Matteo Oppizzi

Le cycliste neuchâtelois a participé à plusieurs compétitions ces derniers jours. Il s’est notamment imposé lors du Critérium de Bulle jeudi et a décroché la deuxième place du Tour du Jura qui se déroulait ce dimanche.

Le Neuchâtelois Matteo Oppizzi a décroché deux beaux résultats ce week-end. (Photo : archive) Le Neuchâtelois Matteo Oppizzi a décroché deux beaux résultats ce week-end. (Photo : archive)

Matteo Oppizzi est sur une bonne lancée. Le cycliste neuchâtelois a participé à deux compétitions ces derniers jours. Jeudi, il s’est imposé lors du Critérium de Bulle sur un parcours particulièrement technique de 30 tours. Seconde course ce dimanche. Et cette fois Matteo Oppizzi est arrivé deuxième au Tour du Jura, dernière course nationale de la saison. Il arrive 06’’ derrière le Français Maxime Richard, qui conclut sa course en 2h51’39’’ au terme d’un parcours de 121km. /comm-ecr


