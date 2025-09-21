Top-10 pour Elina Benoit à Lenzerheide

Elina Benoit dans le top-10 et meilleure Suissesse à Lenzerheide. La vététise de Boveresse s’est classée 8e lors de l’épreuve de cross-country de Coupe du monde dans la catégorie espoirs, des moins de 23 ans, ce dimanche. Elina Benoit a signé un chrono de 1h20'13'', à 3’12’’ de la gagnante du jour, l’Américaine Vida Lopez de San Roman. /lgn