Top-10 pour Elina Benoit à Lenzerheide

La vététiste vallonnière Elina Benoit a pris le 8e rang du cross-country de Coupe du monde ...
Top-10 pour Elina Benoit à Lenzerheide

La vététiste vallonnière Elina Benoit a pris le 8e rang du cross-country de Coupe du monde chez les moins de 23 ans dans les Grisons ce dimanche.

La vététiste de 21 ans a pris la 8e place à Lenzerheide ce dimanche. (Photo : archElina Benoit) La vététiste de 21 ans a pris la 8e place à Lenzerheide ce dimanche. (Photo : archElina Benoit)

Elina Benoit dans le top-10 et meilleure Suissesse à Lenzerheide. La vététise de Boveresse s’est classée 8e lors de l’épreuve de cross-country de Coupe du monde dans la catégorie espoirs, des moins de 23 ans, ce dimanche. Elina Benoit a signé un chrono de 1h20'13'', à 3’12’’ de la gagnante du jour, l’Américaine Vida Lopez de San Roman. /lgn


 

