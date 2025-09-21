Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence ...
Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Photo: KEYSTONE/AP/Jerome Delay

Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali (Rwanda) en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain.

La coureuse de 34 ans s'est imposée en patronne sur le difficile parcours long de 31 km dans les rues de la capitale rwandaise. Elle a bouclé son effort solitaire en 43'09'', repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52'' et 1'05''.

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

'Du mal à y croire'

'J'ai du mal à y croire, j'ai essayé tant de fois et ça n'a jamais marché. Et maintenant j'ai réussi, enfin. C'est très spécial. Je suis tellement heureuse pour moi et tous ceux qui m'ont soutenue depuis toutes ces années', a réagi Reusser, encore à bout de souffle.

Dimanche, elle a pris sa revanche en survolant les débats sur un tracé particulièrement escarpé avec plusieurs ascensions très raides dont la côte pavée de Kimihurura qui a mis au supplice les coureuses les moins aguerries.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.

/ATS
 

Actualités suivantes

Top-10 pour Elina Benoit à Lenzerheide

Top-10 pour Elina Benoit à Lenzerheide

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 10:57

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 04:33

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 20.09.2025 - 14:36

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Articles les plus lus

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 22:37

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 20.09.2025 - 14:36

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 04:33

Schurter submergé par les émotions

Schurter submergé par les émotions

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 18:29

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 22:37

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Lenzerheide : pas de podium pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 20.09.2025 - 14:36

Elina Benoit dans le top-5 aux Mondiaux

Elina Benoit dans le top-5 aux Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 12:48

Les Suisses chocolat en cross-country

Les Suisses chocolat en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 15:24

Schurter submergé par les émotions

Schurter submergé par les émotions

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 18:29

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 22:37