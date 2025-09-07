Pas de médaille pour les Neuchâteloises en descente

Les Suissesses ont manqué le coche dimanche à Champéry dans l'épreuve de descente des Mondiaux ...
Les Suissesses ont manqué le coche dimanche à Champéry dans l'épreuve de descente des Mondiaux 2025 de VTT. Lisa Baumann doit se contenter d'une 5e place. Camille Balanche termine quant à elle au 6e rang. Le titre est revenu à l'Autrichienne Valentina Höll.

Camille Balanche, à gauche, serre Lisa Baumann dans ses bras après la course de VTT Descente, aux Championnats du monde de VTT à Champéry. KEYSTONE/Maxime Schmid) Camille Balanche, à gauche, serre Lisa Baumann dans ses bras après la course de VTT Descente, aux Championnats du monde de VTT à Champéry. KEYSTONE/Maxime Schmid)

Un résultat amer pour les Suissesses dimanche à Champéry, lors de la descente de VTT des Mondiaux 2025. Lisa Baumann se classe 5e, à seulement 1,8 seconde du podium, tandis que Camille Balanche termine 6e.

Pourtant, lors des qualifications, Lisa Baumann avait signé le deuxième temps et Camille Balanche le quatrième. Les deux Neuchâteloises nourrissaient donc de grands espoirs de médaille sur cette piste unique de Champéry, réputée pour être l’une des plus raides du circuit de VTT de descente.

La première athlète régionale à s’élancer a été Lisa Baumann. Mal partie, la pilote de Montalchez a rapidement accusé du retard, qu’elle n’a jamais pu combler tout au long de sa descente. Camille Balanche, partie juste après, n’a pas fait mieux et termine derrière sa compatriote. Un peu de frustration pour le camp suisse, qui espérait décrocher un titre mondial à domicile.

C’est l’Autrichienne Valentina Höll qui s'est imposée, devançant les Françaises Myriam Nicole et Marine Caribou. /yca


