Alexandre Balmer sans jus

Un coup de mou et une envie pressante. Alexandre Balmer a vécu une sale journée sur le tracé du Grand Raid, entre Verbier et Grimentz lors du marathon de cross-country des Mondiaux de VTT, samedi. En Valais, il était encore dans le groupe de tête après 90 kilomètres. Mais la terrible ascension du Pas de Lona, à près de 2800 mètres d’altitude, lui a brisé les jambes. « Malheureusement, j’ai perdu des gels », a-t-il raconté. Pas de quoi s’alimenter correctement, donc. Et pour arranger les choses, il a choisi en début de course de refouler une envie d’uriner. Il a préféré ne pas toucher au bidon, espérant que ça passe...mauvais choix. Privé de glucides et pas assez hydraté, son corps l’a lâché.