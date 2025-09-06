Alexandre Balmer sans jus

Le Chaux-de-Fonnier n’a pas pu faire mieux que 12e au marathon de cross-country des Mondiaux de VTT en Valais. Il a ralenti dans la montée du Pas de Lona, après avoir perdu des gels et bu trop peu.
Un coup de mou et une envie pressante. Alexandre Balmer a vécu une sale journée sur le tracé du Grand Raid, entre Verbier et Grimentz lors du marathon de cross-country des Mondiaux de VTT, samedi. En Valais, il était encore dans le groupe de tête après 90 kilomètres. Mais la terrible ascension du Pas de Lona, à près de 2800 mètres d’altitude, lui a brisé les jambes. « Malheureusement, j’ai perdu des gels », a-t-il raconté. Pas de quoi s’alimenter correctement, donc. Et pour arranger les choses, il a choisi en début de course de refouler une envie d’uriner. Il a préféré ne pas toucher au bidon, espérant que ça passe...mauvais choix. Privé de glucides et pas assez hydraté, son corps l’a lâché.
Alexandre Balmer : « Je prenais les déchets de gel que j’avais dans ma poche. »
Résultat : il a dû laisser filer les autres et termine 12e, à plus de onze minutes du nouveau champion du monde, l’Américain Keegan Swanson. Le meilleur Suisse, Martin Fanger, prend la 6e place, tout près du podium. La dernière médaille mondiale masculine pour la Suisse dans la discipline remonte à 2015, avec l’argent de Christoph Sauser. /yca