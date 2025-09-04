Le Trophée des Montagnes tient ses champions

Clap de fin pour le Trophée des Montagnes neuchâteloises 2025. La sixième et dernière étape de l’épreuve cycliste a eu lieu mercredi soir entre Neuchâtel et Chaumont. Sur ce parcours de 4,5 kilomètres pour 410 mètres de dénivelé positif, ce sont Matteo Oppizzi en 16’23’’ et Pauline Roy en 20’11’’ qui se sont imposés.

En revanche, ce sont deux autres cyclistes qui remportent le classement général de cette édition. Chez les dames, c’est la Néerlandaise Modder Dieuwertje du club Cyclophile lausannois, deuxième lors de cette dernière étape, qui a été la plus constante. Côté masculin, la victoire est revenue au Neuchâtelois Justin Paroz. /gjo