Le Trophée des Montagnes tient ses champions

L’ultime étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises s’est tenue mercredi soir entre Neuchâtel ...
Le Trophée des Montagnes tient ses champions

L’ultime étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises s’est tenue mercredi soir entre Neuchâtel et Chaumont. Pauline Roy et Matteo Oppizzi remportent cette dernière manche, Modder Dieuwertje et Justin Paroz enlèvent, eux, le classement général.

L'édition 2025 du Trophée des Montagnes neuchâteloises s'est terminée mercredi soir. (Photo : Claude Nicati) L'édition 2025 du Trophée des Montagnes neuchâteloises s'est terminée mercredi soir. (Photo : Claude Nicati)

Clap de fin pour le Trophée des Montagnes neuchâteloises 2025. La sixième et dernière étape de l’épreuve cycliste a eu lieu mercredi soir entre Neuchâtel et Chaumont. Sur ce parcours de 4,5 kilomètres pour 410 mètres de dénivelé positif, ce sont Matteo Oppizzi en 16’23’’ et Pauline Roy en 20’11’’ qui se sont imposés.

En revanche, ce sont deux autres cyclistes qui remportent le classement général de cette édition. Chez les dames, c’est la Néerlandaise Modder Dieuwertje du club Cyclophile lausannois, deuxième lors de cette dernière étape, qui a été la plus constante. Côté masculin, la victoire est revenue au Neuchâtelois Justin Paroz. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 06:27

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 17:59

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 16:30

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 12:09

Articles les plus lus

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Cyclisme    Actualisé le 02.09.2025 - 17:31

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 12:09

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 16:30

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 17:59

La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

Cyclisme    Actualisé le 02.09.2025 - 15:29

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Cyclisme    Actualisé le 02.09.2025 - 17:31

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 12:09

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 16:30

Une deuxième victoire d'étape pour Jonas Vingegaard

Une deuxième victoire d'étape pour Jonas Vingegaard

Cyclisme    Actualisé le 31.08.2025 - 17:33

La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

Cyclisme    Actualisé le 02.09.2025 - 15:29

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader

Cyclisme    Actualisé le 02.09.2025 - 17:31

Camille Balanche va dire stop : « Sur le vélo, ce n'est plus pareil... »

Camille Balanche va dire stop : « Sur le vélo, ce n'est plus pareil... »

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 10:43