Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Ce week-end à Champéry se disputent les Championnats du monde de VTT de descente. Parmi les meilleures spécialistes de la planète, deux Neuchâteloises espèrent tirer leur épingle du jeu : la jeune Lisa Baumann et la bientôt retraitée Camille Balanche.
Ces Mondiaux n’auront pas la même saveur pour les deux athlètes du canton. Lisa Baumann vise un premier titre mondial, tandis que Camille Balanche vivra ses derniers championnats. Les deux représentantes s’élanceront samedi à 16h30 pour les qualifications et, si tout va bien, dimanche dès 11h00 pour la finale.
Plus la tête
« Sur le vélo, ce n'est plus pareil... », ce sont les mots qu’a utilisés Camille Balanche dimanche dernier lorsqu’elle a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. Mais avant de tirer sa révérence et même si depuis sa chute subie en Andorre, en Coupe du monde en 2023, elle n’arrive plus à prendre autant de risques qu’avant et que, selon ses mots, elle « roule un peu trop safe » et « freine trop », la championne du monde 2020 espère tout de même réaliser une performance de choix sur cette piste de Champéry. « On essaie toujours de gagner plus de fois, on s’entraîne pour ça », dit-elle. Lors de sa dernière compétition avant cette échéance, la Locloise de 35 ans a terminé quatrième de l’épreuve de Coupe du monde des Gets en France. Ce qui laisse penser que Camille Balanche est en bonne forme avant les mondiaux.
Camille Balanche : « J'ai eu des meilleures années c'est sûr. »
Lisa Baumann sur sa piste fétiche
De son côté, Lisa Baumann nourrit d’autres ambitions. « Quand j’ai commencé le vélo de descente en 2022, j’avais dit que je voulais devenir championne du monde à Champéry. C’était un peu une blague… mais quand j’ai gagné mon titre de championne d’Europe ici l’année passée, j’ai compris que ça pouvait devenir réalité. »
Son rêve aurait pourtant pu s’arrêter plus rapidement que prévu. Fin mai, la vététiste de Montalchez a chuté à Loudenvielle, en Coupe du monde, et s’est fracturé la clavicule. Elle a dû mettre le pied à terre durant plusieurs semaines. « Ça m’a aussi fait un peu grandir », explique-t-elle. Elle a ensuite repris la compétition début août et tout de suite convaincu. Elle s'est imposée lors des Championnats d'Europe en Espagne et a conservé son titre. Mais à l'approche du moment décisif, Lisa Baumann a connu une nouvelle déconvenue samedi dernier, lors de la dernière manche de Coupe du monde avant les Mondiaux valaisans, la neuchâteloise a chuté à nouveau. Cet incident, qui n'a rien de grave semble-t-il, laisse tout de même planer le doute quant à l'état de confiance de la pilote.
Lisa Baumann : « Mentalement, c'et plus compliqué. »
Un tracé exigeant
À Champéry, toutes les concurrentes devront composer avec une piste redoutée, raide de haut en bas. « On ne donne pas un coup de pédale et tout ce qu’on fait, c’est freiner. On est tout le temps sur les freins », explique Camille Balanche. Lisa Baumann partage cet avis : « C’est une piste dangereuse quand même, une piste super rapide. »
Les deux Neuchâteloises n’abordent toutefois pas le tracé de la même manière. La championne d’Europe en titre, elle, s’en réjouit : « Il me faut de la vitesse et des pentes raides, moi j’adore ça. » De son côté, la Locloise montre davantage d’appréhension. Elle espère même des conditions humides afin que les pilotes soient davantage obligées de ralentir : « Si c’est mouillé, j’ai plus confiance de faire un top-3 », souffle-t-elle.
Lisa Baumann : « On prend facilement beaucoup de vitesse. »
Camille Balanche : « cette piste va mieux m'aller si c'est mouillé. »
Pour espérer décrocher le titre ou un podium, les deux Neuchâteloises devront non seulement se battre entre elles, mais aussi affronter d'autres favorites comme l’Autrichienne Valentina Höll, la Canadienne Gracey Hemstreet ou encore la Britannique Tahnee Seagrave. La finale des Mondiaux de VTT de descente aura lieu dimanche à 11h00. /yca