Deux Neuchâteloises visent le titre mondial en descente

Ces Mondiaux n’auront pas la même saveur pour les deux athlètes du canton. Lisa Baumann vise un premier titre mondial, tandis que Camille Balanche vivra ses derniers championnats. Les deux représentantes s’élanceront samedi à 16h30 pour les qualifications et, si tout va bien, dimanche dès 11h00 pour la finale.

Plus la tête

« Sur le vélo, ce n'est plus pareil... », ce sont les mots qu’a utilisés Camille Balanche dimanche dernier lorsqu’elle a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. Mais avant de tirer sa révérence et même si depuis sa chute subie en Andorre, en Coupe du monde en 2023, elle n’arrive plus à prendre autant de risques qu’avant et que, selon ses mots, elle « roule un peu trop safe » et « freine trop », la championne du monde 2020 espère tout de même réaliser une performance de choix sur cette piste de Champéry. « On essaie toujours de gagner plus de fois, on s’entraîne pour ça », dit-elle. Lors de sa dernière compétition avant cette échéance, la Locloise de 35 ans a terminé quatrième de l’épreuve de Coupe du monde des Gets en France. Ce qui laisse penser que Camille Balanche est en bonne forme avant les mondiaux.