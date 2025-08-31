Patrick Lüthi ouvre les feux aux Mondiaux de VTT

Le Valais va vibrer durant deux semaines au rythme du VTT : les championnats du monde se sont ouverts ce week-end et ils s’étalent sur deux semaines, rassemblant l’ensemble des épreuves d’une spécialité cycliste, le VTT donc, qui se décline elle-même en six disciplines différentes : cross country, short track, marathon, pump track, descente et enduro.
Peu connue, cette dernière s’inspire du rallye automobile. Il comprend des spéciales chronométrées en descente. Les liaisons se font à la pédale ou par le biais des remontées mécaniques, sans chronométrage. Sélectionné pour ces Mondiaux, Patrick Lüthi est un inconditionnel de la discipline. Un passionné, qui y consacre tout son temps libre. « Je travaille à côté, je ne suis pas professionnel. Mais je mets toute mon énergie pour me préparer au mieux en vue des compétitions », explique Patrick Lüthi.
Cette saison, le Neuchâtelois a participé à presque toutes les manches de la Coupe du monde : « Il y a une grande concurrence et beaucoup de nations représentées. Même si la Coupe du monde se tient uniquement en Europe, il y a aussi bien des représentants de Nouvelle-Zélande que des Etats-Unis. »
Patrick Lüthi : « C’est très international, même si ce n’est pas très médiatisé. »
Parmi les différentes disciplines du VTT, l’enduro fait figure de parent pauvre : « L’enduro est pourtant à portée de tout le monde », relève Patrick Lüthi. « Sur une journée, on se fait bien plaisir à descendre avec un apport physique modéré. »
« On a aujourd’hui des VTT performants pour descendre, mais aussi pour monter. »
Au total, la délégation neuchâteloise à ces championnats du monde de VTT comprend neuf coureurs et coureuses. Mais Patrick Lüthi est le seul représentant du canton à défendre les couleurs de la Suisse en enduro, lundi, dans le décor grandiose du Haut-Valais. La station de Fiesch constitue le point de départ et d’arrivée finale de la journée. Six spéciales sont au programme : « Il y a de la pente, du dénivelé. Il y a aussi l’aspect altitude avec des spéciales qui commencent à plus de 2'500 mètres. C’est très complet et vraiment typé enduro. »
« Le site d’arrivée à Fiesch est incroyable. »
Ces championnats du monde de VTT s’étalent jusqu’au 14 septembre en Valais. Outre Patrick Lüthi, la délégation neuchâteloise comprend donc encore huit autres vététistes. La Locloise de Bienne Camille Balanche et Lisa Baumann (Montalchez) seront les deux seules représentantes féminines de la Suisse en descente. La Vallonnière Elina Benoît défendra les couleurs helvétiques dans le cross-country et le short track des moins de 23 ans. La Boudrysanne Tess de Almeida en fera de même en juniors. Sœur de Lisa Baumann, Chrystelle Baumann a été retenue pour le marathon qui se déroulera le 6 septembre dans le cadre de Verbier – Grimentz. Trois vététistes neuchâtelois ont encore été sélectionnés pour le marathon masculin : le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer, le Vaudruzien Julien Vuilliomenet et Emilien Barben (Chez-le-Bart).
Au total, 47 femmes et 72 hommes rouleront sous les couleurs de Swiss Cycling. /mne