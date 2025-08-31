Patrick Lüthi ouvre les feux aux Mondiaux de VTT

Le Valais va vibrer durant deux semaines au rythme du VTT : les championnats du monde se sont ouverts ce week-end et ils s’étalent sur deux semaines, rassemblant l’ensemble des épreuves d’une spécialité cycliste, le VTT donc, qui se décline elle-même en six disciplines différentes : cross country, short track, marathon, pump track, descente et enduro.

Peu connue, cette dernière s’inspire du rallye automobile. Il comprend des spéciales chronométrées en descente. Les liaisons se font à la pédale ou par le biais des remontées mécaniques, sans chronométrage. Sélectionné pour ces Mondiaux, Patrick Lüthi est un inconditionnel de la discipline. Un passionné, qui y consacre tout son temps libre. « Je travaille à côté, je ne suis pas professionnel. Mais je mets toute mon énergie pour me préparer au mieux en vue des compétitions », explique Patrick Lüthi.

Cette saison, le Neuchâtelois a participé à presque toutes les manches de la Coupe du monde : « Il y a une grande concurrence et beaucoup de nations représentées. Même si la Coupe du monde se tient uniquement en Europe, il y a aussi bien des représentants de Nouvelle-Zélande que des Etats-Unis. »