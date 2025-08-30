Balanche au pied du podium aux Gets, Baumann à la faute

Répétition générale avant les Mondiaux à Champéry, l'étape française de Coupe du monde a souri à Camille Balanche samedi. Lisa Baumann, elle, a connu une chute apparemment sans gravité. 

La vététiste neuchâteloise Camille Balanche est dans le coup avant les Mondiaux de VTT descente (Photo : archives Camille Balanche).

Camille Balanche a terminé quatrième de la dernière manche de Coupe du monde de VTT descente avant les Mondiaux valaisans. Sur la piste française des Gets, samedi, la Neuchâteloise a fini à 2’’85 de la gagnante, la Canadienne Gracey Hemstreet. L’autre Neuchâteloise, Lisa Baumann, est plus loin, 13e à 32 secondes. Elle est allée à la faute. Sur son compte Instagram, la pilote de Montalchez a publié la vidéo de sa chute, qui semble sans gravité. /vco


