Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Pauline Roy a remporté la 5e étape et Justin Paroz, 3e de la course, est toujours en tête du général.  (photo : archives, Michèle Paroz) Pauline Roy a remporté la 5e étape et Justin Paroz, 3e de la course, est toujours en tête du général.  (photo : archives, Michèle Paroz)

Julien Vuillomenet et Pauline Roy ont été les premiers à rallier la Vue-des-Alpes. Les deux cyclistes ont remporté mercredi la 5e étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Une course de 9,8 km, avec 632 mètres de dénivelé positif, entre Valangin et le sommet du col.

Julien Vuillomenet a terminé en 26’22’’, devançant Rafael Phillippot-Haegel et Justin Paroz. Le Colombinois reste en tête du classement général.

Pour sa part, Pauline Roy a bouclé le parcours en 30’57’’ devant Dieuwertje Modder et Annaëlle Moinat. Cette dernière conserve la tête du général.

Prochaine et dernière étape de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises cycliste mercredi prochain entre Neuchâtel et Chaumont. /lgn


