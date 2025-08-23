Justin Paroz sur le podium

Le cycliste de Colombier a pris la troisième place de l’Ultrafondo du Tour des Stations samedi ...
Justin Paroz sur le podium

Le cycliste de Colombier a pris la troisième place de l’Ultrafondo du Tour des Stations samedi en Valais. Il a terminé ce parcours de 258 kilomètres et plus de 9'000 mètres de dénivelé en à peine 13 heures.

Justin Paroz a décroché un nouveau podium lors de cette édition 2025 du Tour des Stations. (Photo d'archives : NCF/Mc Reylo) Justin Paroz a décroché un nouveau podium lors de cette édition 2025 du Tour des Stations. (Photo d'archives : NCF/Mc Reylo)

Solide performance pour Justin Paroz. Le cycliste neuchâtelois a pris la troisième place de l’Ultrafondo du Tour des Stations samedi en Valais. Il a terminé ce parcours de 258 kilomètres pour 9'271 mètres de dénivelé en à peine plus de 13 heures. Déjà multiple vainqueur et tenant du titre, Justin Paroz a cette fois-ci concédé 11 minutes au vainqueur français Jocelyn Verdenal. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar

Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 23.08.2025 - 04:03

Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta

Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 19.08.2025 - 16:12

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 16:14

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 15:25

Articles les plus lus

Elise Chabbey remporte le classement général

Elise Chabbey remporte le classement général

Cyclisme    Actualisé le 17.08.2025 - 13:43

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 15:25

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 16:14

Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta

Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 19.08.2025 - 16:12

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 17:04

Elise Chabbey remporte le classement général

Elise Chabbey remporte le classement général

Cyclisme    Actualisé le 17.08.2025 - 13:43

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 15:25

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Neuf vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 18.08.2025 - 16:14

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:43

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 14:33

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 17:04

Elise Chabbey remporte le classement général

Elise Chabbey remporte le classement général

Cyclisme    Actualisé le 17.08.2025 - 13:43