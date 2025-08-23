Justin Paroz sur le podium

Solide performance pour Justin Paroz. Le cycliste neuchâtelois a pris la troisième place de l’Ultrafondo du Tour des Stations samedi en Valais. Il a terminé ce parcours de 258 kilomètres pour 9'271 mètres de dénivelé en à peine plus de 13 heures. Déjà multiple vainqueur et tenant du titre, Justin Paroz a cette fois-ci concédé 11 minutes au vainqueur français Jocelyn Verdenal. /gjo