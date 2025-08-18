Huit vététistes neuchâtelois aux mondiaux

Swiss Cycling a délivré l’imposante liste des vététistes qui représenteront notre pays début ...
Swiss Cycling a délivré l’imposante liste des vététistes qui représenteront notre pays début septembre en Valais. Les coureurs neuchâtelois seront aussi de la partie.

Emilien Barben honorera une sélection officielle en Valais. (Photo : B. Pfaff) Emilien Barben honorera une sélection officielle en Valais. (Photo : B. Pfaff)

Huit vététistes neuchâtelois figurent dans l’imposante sélection délivrée lundi par Swiss Cycling en vue des championnats du monde de VTT, qui s’étalent du 30 août au 14 septembre en Valais. La Locloise de Bienne Camille Balanche et Lisa Baumann (Montalchez) seront les deux seules représentantes féminines de la Suisse en descente. La Vallonnière Elina Benoît défendra les couleurs helvétiques dans le cross-country et le short track des moins de 23 ans. La Boudrysanne Tess de Almeida en fera de même en juniors.

Sœur de Lisa Baumann, Chrystelle Baumann a été retenue pour le marathon qui se déroulera le 6 septembre dans le cadre de Verbier – Grimentz. Trois vététistes neuchâtelois ont encore été sélectionnés pour le marathon masculin : le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer, le Vaudruzien Julien Vuilliomenet et Emilien Barben (Chez-le-Bart).

Au total, 47 femmes et 72 hommes rouleront sous les couleurs de Swiss Cycling, dans sept disciplines différentes réparties dans huit localités valaisannes différentes. /mne-comm


