Jocelyn Jolidon : « Trois semaines de grande qualité de cyclisme »

Le Tour de France le plus rapide de l’histoire s’est achevé. La 112e édition de la plus grande compétition de cyclisme sur route a pris fin dimanche soir sur les Champs-Élysées après 21 jours de course. Tadej Pogacar a décroché son quatrième sacre sur les routes de la Grande Boucle. Il a relégué son principal concurrent le Danois Jonas Vingegaard à 4’24’’ et l’Allemand Florian Lipowitz a 11’. Le Slovène égale ainsi le Britannique Christopher Froome avec quatre victoires.

Cette édition du Tour de France a été d’une rapidité historique avec une vitesse moyenne de plus de 42 km/h sur les 3'302 km qui séparaient Lille de Paris. Elle a offert son lot d’émotions selon notre consultant Jocelyn Jolidon : « Nous avons vécu trois semaines de grande qualité de cyclisme. Il y a eu un certain "Pogi", le surdoué de sa génération, qui a survolé les débats ». Tadej Pogacar s’est encore illustré sur la 21e étape de ce Tour de France en dynamitant la course sur la rue Lepic au cœur de Montmartre dimanche, même si la victoire est revenue au Belge Wout Van Aert. Le fondateur du Team Humard Vélo-Passion n’hésite pas à comparer le Slovène à « Eddy Merckx ou aux plus grands cyclistes qui ont déjà un palmarès impressionnant. »





Jonas Vingegaard un ton en dessous

Pour la deuxième année consécutive, le double vainqueur du Tour de France n’a pas pu rivaliser avec Tadej Pogacar. « Le Danois a beaucoup suivi. On aurait peut-être souhaité qu’il essaye d’attaquer sur les deux dernières étapes de montagne. Est-ce qu’il le pouvait ? », se questionne Jocelyn Jolidon qui estime toutefois que les deux premiers du classement sont « les meilleurs cyclistes de la planète ».