Elina Benoit dans le top-10 aux Européens

Une course plus que satisfaisante pour Elina Benoit. La Vallonnière a pris le 8e rang du cross-country des moins de 23 ans des Championnats d’Europe de VTT ce dimanche. A Melgaço, au Portugal, la vététiste de Boveresse a signé un chrono de 1h16’32’’. À l’arrivée, Elina Benoit confiait au micro de Swiss Cycling qu’elle était « hyper contente de sa course, parce que ça fait quelques semaines que j’ai souvent des problèmes en course, que ce soit de respiration ou autre, et cette course là s’est vraiment super bien passée ». « J’avais de très bonnes sensations, j’ai eu énormément de plaisir sur le parcours », se réjouit-elle. Si elle est heureuse de sa 8e place, Elina Benoit le dit : « je sais que je peux faire mieux, mais c’est déjà très bien ! » /lgn