Les Mondiaux de BMX en famille

Une passion partagée entre frère et sœur. Maé, 15 ans et Oscar, 17 ans, vivront leur première expérience internationale en BMX Race. Ils participent dès lundi aux Championnats du monde à Copenhague. Dans les courses de leurs catégories respectives, chez les moins de 15 ans pour Maé et chez les 17-24 ans pour Oscar, les pilotes du club de la Béroche tenteront de négocier au mieux les virages en dévers et les sauts pour intégrer le top-30, leur objectif. « Je me réjouis », lâche Maé. Son frère est tout aussi enthousiaste, mais il ressent tout de même une once d’appréhension : « je me sens bien, prêt, mais un peu stressé », avoue-t-il.

Etant donné qu’ils évoluent majoritairement dans le championnat suisse et romand, Maé et Oscar Masi ne connaissent pas encore le niveau de leurs adversaires à ces Mondiaux. En revanche, l’un et l’autre, ils se connaissent bien et comptent sur ce lien frère-sœur pour se donner de la force. « Ce lien peut nous tirer vers le haut. Je n’ai pas envie de faire moins bien que ma sœur », déclare Oscar Masi. Maé, elle voit moins son frère comme un concurrent : « Je trouve cool que l’on soit ensemble et j’espère que l’on fasse les deux le meilleur que l’on puisse faire », ajoute-t-elle.