VTT de descente : doublé neuchâtelois aux Championnats de Suisse

Pour Lisa Baumann, la suite de la saison ce sera dès ce week-end en Coupe d’Europe, puis elle ira défendre son titre de championne d’Europe à La Molina, en Espagne, les 1er et 2 août. Une course à laquelle Camille Balanche ne participera pas. Elle va plutôt aller s’entraîner sur la piste de Champéry, qui sera le théâtre des Championnats du Monde début septembre, et profiter d’un peu de repos et récupération. /lgn