Un 2x200 ultra challenge « ultra chaud » et « ultra beau »

Certains ont pédalé pendant plus de 24 heures : la troisième édition du 2x200 ultra challenge s’est déroulée ce week-end, sur une boucle de 400 km à travers la Suisse avec arrivée et départ à La Chaux-de-Fonds. Une centaine de courageux se sont lancés samedi matin sur ce défi non-chronométré qui les ont emmenés jusqu’au sommet du col de la Grosse Scheidegg. Les plus rapides ont mis environ 17 heures à faire le tour, ralentis par une chaleur écrasante en journée. RTN s’est pointée à l’arrivée au milieu de la nuit de samedi à dimanche pour recueillir quelques impressions, dont celle de Mathilde Germanier. La Valaisanne, qui a bouclé son périple en une vingtaine d’heures, a adoré le passage du col de la Grosse Scheidegg : « C’était le best of, les lumières sur les montagnes et après, le coucher de soleil sur le lac : merci ! », a-t-elle lancé, à peine descendue de son vélo, à l’organisateur Julien Bouille.