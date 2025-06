Pas encore de podium pour Camille

Un septième rang pour Camille Balanche. Sur sa piste fétiche de Leogang, en Autriche, la vététiste neuchâteloise n’est pas parvenue à se hisser pour la première fois de la saison sur le podium d’une manche de la Coupe du monde de descente. Dans une course très serrée, Camille Balanche a toutefois concédé à peine plus de six secondes (6’’63) à la lauréate du jour, la Canadienne Gracey Heemstreet.

C’est réellement à Leogang que Camille Balanche s’était révélée au grand public, en 2020, en devenant championne du monde, une année après son titre européen.

Victime d’une fracture de la clavicule, une semaine plus tôt à Loudenvielle, la championne d’Europe Lisa Baumann n’était pas au départ ce samedi à Leogang. /mne