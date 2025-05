Paroz et Roy étaient pressés d’arriver à Chasseral

Victoires de Justin Paroz et Pauline Roy ce jeudi entre Nods et Chasseral, au terme de la troisième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises 2025, après 9,6 km (+660). Le coureur cycliste neuchâtelois (25’44’’) a devancé au sprint le Bernois Michael Nydegger. Troisième, un autre Neuchâtelois, Matteo Oppizzi, est arrivé avec 10 secondes de retard. La Chaux-de-Fonnière, elle, s’est imposée en solitaire (30’39’’), devant Noelle Ingold et Dieuwertje Modder. La quatrième étape aura lieu le 20 août, entre Le Locle et Sommartel. /comm-vco