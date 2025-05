Pauline Roy et Justin Paroz déjà tout devant

Justin Paroz et Pauline Roy marquent leur territoire. Les deux cyclistes neuchâtelois se sont imposés mercredi soir lors de la première étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises entre Travers et Le Soliat.

Chez les hommes, Justin Paroz a avalé les 11 kilomètres et les 650 mètres de dénivelé du parcours en 29’40’’. Il a devancé de 23 secondes son dauphin Nicolas Wyler et de 34 secondes le cycliste de Lancy Nicolas Chauveau.

De son côté, Pauline Roy a bouclé sa course en 34’49’’. Elle a devancé Dieuwertje d’une trentaine de secondes et Camille Leneuf de plus de quatre minutes.

La prochaine étape de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises 2025 se disputera samedi entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds. /gjo