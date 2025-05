La pluie n’a pas enlevé le plaisir au Roc du Littoral

Troisième victoire consécutive pour Pauline Roy sur le Roc du Littoral. La Chaux-de-fonnière a remporté la course populaire de VTT ce dimanche à Hauterive en 1h39’58’’. Sur le parcours de 29km à travers la forêt de Chaumont, elle a devancé la Française Elise Poehner de 1’25’’ et Naïka Racheter de 3’46’’.

Chez les hommes, la victoire est revenue au Vaudruzien Julien Vuilliomenet en 1h24’30’’. Il a pris le meilleur sur le Bernois Sepp Freiburghaus (+30’’) et Baptiste Houriet (+3’37’’).





Un peu moins d’inscrits que l’année passée

La météo a été capricieuse ce dimanche. Des averses sont tombées dès le matin, avant de laisser place à quelques rayons de soleil... puis de la pluie à nouveau. Cela faisait déjà plusieurs jours que des orages et de la pluie étaient annoncés, ce qui a un peu refroidi certains vététistes à venir du côté du Centre sportif d'Hauterive. « On avait à la clôture des inscriptions en ligne mercredi 70 personnes de moins. […] Je pense que les gens hésitent jusqu’à la dernière minute et certains ont déjà décidé hier je pense de ne pas venir », analyse le président du comité d’organisation du Roc du Littoral. Des averses qui ont aussi eu un impact sur le parcours : le terrain est devenu glissant par endroits. Même si cela fait parti de la discipline, de rouler dans la boue, Yannick Saret aurait préféré que la terre soit sèche. « On reste une course populaire. Sur un parcours sec tout le monde trouve son compte, mais sur un parcours mouillé c’est clair que devant les gens sont contents et que les populaires sont un peu plus en difficulté », admet-il.