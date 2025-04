Les JO dans le viseur de Marianne Fatton

Une saison couronnée de succès pour Marianne Fatton. L’athlète de Dombresson s’est parée d’or lors de la course sprint aux championnats du monde de ski alpinisme Morgins. Toujours en Valais, elle a remporté le bronze en relais mixte avec Robin Bussard. Marianne Fatton est aussi montée à cinq reprises sur le podium en sprint en Coupe du monde et deux autres fois en relai mixte. Marianne Fatton a indiqué vendredi, dans La Matinale, que c’était l’une de ses plus belles saisons, avec beaucoup d’enjeux « avec cette histoire de gagner des places olympiques pour la Suisse ». Le meilleur souvenir de la saison va rester cette médaille d’or à Morgins. « Il y avait la famille, c’était en Suisse. Et en plus, au bout de la course, il y avait une place gagnée pour les JO. Du coup, ça faisait beaucoup de choses et ça a rendu cette course magique. »