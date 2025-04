Elina Benoit a le top-5 mondial du VTT cross-country dans le viseur en U23

Malgré un début de saison difficile en Coupe du monde, marquée par une convalescence, des ennuis mécaniques, une 14e puis une 17e place au Brésil, la Vallonnière reste confiante pour son avant-dernière année en U23, après une préparation physique et technique intense, dirigée par son entraîneur Bernard Maréchal. La pilote de Boveresse, qui découvre aussi les bénéfices de la préparation mentale, prévoit de disputer pour la première fois toutes les étapes de la Coupe du monde. Et elle a déjà souligné dans son calendrier la date du 14 septembre, jour où aura lieu la course U23 des Mondiaux à Crans-Montana.