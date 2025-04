Une aventure incroyable pour Loïc Blanc

Loïc Blanc n’a pas peur des défis et des expériences hors normes. Le Loclois de 27 ans est un adepte de VTT longue distance. Il a participé fin mars à la Cape Epic en Afrique du Sud, la plus grosse course de VTT du monde. Sur son vélo durant huit jours, il a avalé 600 km en duo avec son compagnon de route Robin Challamel. Loïc Blanc en garde de nombreux souvenirs, comme il l’a expliqué lundi dans La Matinale. « Des décors hors normes qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer chez nous en Europe. Un terrain qui est complètement différent de chez nous, c’est sablonneux, c’est très poussiéreux. (…) La température aussi, on arrive avec des 35 degrés, 40 degrés, voire 45 degrés au milieu de la semaine. » Mais il a fallu également faire face à la pluie.

Cette course en binôme est « aussi spéciale. Tout est doublé. Ça veut dire qu’on a deux fois plus de chance d’avoir des soucis mécaniques. » Il précise qu’il y a vraiment une émulation autour de cette course. « C’est la folie et les professionnels, ceux qui jouent la gagne, préfèrent même gagner la Cape Epic plutôt qu’un titre de champion du monde. »





Nouveau défi ce week-end

La saison se poursuit pour Loïc Blanc. Il part ce week-end à Monaco pour une Coupe du monde de gravel. « Je vais laisser le VTT de côté pour prendre un vélo, qui n’est pas un vélo de route, ce sont des pneus plus larges. C’est une discipline qui est en vogue. Ce sont aussi de longues épreuves, donc ça ressemble pas mal au marathon. (…) À Monaco, ce sera des épreuves de 120 kilomètres et 2'500 mètres de dénivelé », précise le Loclois. /sma