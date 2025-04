Alexandre Balmer dans les starting blocks

Alexandre Balmer est remonté en selle. Le cycliste professionnel chaux-de-fonnier sera au départ du Tour des Abruzzes mardi en Italie. La remise en jambe est sérieuse : cette course par étapes s’étale sur quatre jours et son parcours est plutôt montagneux et exigeant.

Alexandre Balmer n’a plus porté de dossard depuis le 5 mars dernier à la suite de sa chute survenue lors du Trophée Laigueglia, c’était déjà en Italie. Il s’était fracturé deux doigts et il avait dû se faire opérer. Ce n’est pas sans appréhension qu’il va faire son retour à la compétition : « J’ai un doigt qui est un peu inapte, il me fait encore mal avec les vibrations sur la route. Mais j’arrive très bien à piloter mon vélo et à freiner ». Alexandre Balmer reconnaît en effet que cette blessure le gêne encore et qu’il n’est pas à 100 % de ses moyens : « C’est sûr que je ne peux pas tenir mon guidon comme je le désirerais, surtout si je dois sprinter. En VTT, cela ne serait pas possible. »