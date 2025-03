Sale temps pour l'étape des classiques du Littoral

La troisième étape des classiques du Littoral s’est déroulée dans des conditions météo difficiles pour les 50 courageux cyclistes à s’être lancés sur les 80km du parcours sur route, ce dimanche. Le Fribourgeois Nicolas Bard s’est imposé au sprint devant les Neuchâtelois Matteo Oppizzi et Patrick Lüthi. Succès chez les dames de la Genevoise Lucie Altheer, devant la Neuchâteloise Elodie Python et la Jurassienne Sandra Stadelmann. La quatrième et dernière étape aura lieu dimanche prochain. /comm-vco