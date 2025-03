Les coureurs de la région ont remis le dossard

C’est une tradition qui date depuis plus d’un demi-siècle : la saison des compétitions cyclistes neuchâteloises s’est ouverte ce dimanche par la première manche des Classiques du Littoral. Ces courses se déroulent sur un circuit de 10 km tracé entre Marin, Thielle-Wavre et Cornaux. Quatre courses sont programmées durant les quatre dimanches du mois de mars. D’une manche à l’autre, la distance augmente progressivement, mais la moitié du parcours se déroule à chaque fois sous conduite.

Un peloton d’une bonne centaine de coureurs a avalé les 50 kilomètres au menu de ce dimanche matin. C’est le junior Noah Schnyder qui a mis tout le monde d’accord. Ce Neuvevillois de 16 ans a réglé l’affaire au terme d’un sprint à quatre, devant Nicolas Lüthi. Membre du club organisateur, le CC Littoral, le Marinois relève l’intérêt de ces rendez-vous qui sentent bon le printemps : « Ce sont vraiment des courses sympas où l’on se retrouvent après l’hiver. On voit ceux qui ont été consciencieux à l’entraînement, d’autres moins. On constate aussi tout de suite où l'on en est par rapport à notre préparation ». La moitié du parcours s’accomplit donc sous conduite à un rythme en principe abordable pour tous : « cela roule tranquille, ll y a ainsi des jeunes qui ont une dizaine d’années, d’autres coureurs qui ont plus de 70 ans. Tout le monde est là, discute et cela confère une bonne ambiance », relève encore Nicolas Lüthi.