Les nouvelles responsabilités de Lisa Baumann

C’est un amuse-bouche en perspective de la future saison de descente VTT. Sacrée championne d’Europe de la discipline l’été dernier, Lisa Baumann a une autre couronne à défendre samedi à Châtel. La cycliste de Montalchez participera aux 2es championnats du monde officiels de snowbike, le VTT sur neige. Si la participation est confidentielle, Lisa Baumann avait réussi à décrocher l’or du slalom parallèle l’hiver dernier. Elle n’en fait pas une montagne et c’est bien son titre européen en descente qui lui a permis d’éclater au grand jour. Lisa Baumann a acquis une notoriété inattendue qui lui confère de nouvelles responsabilités. La vététiste neuchâteloise le sait très bien, elle, qui rêve de décrocher un titre mondial en septembre sur sa piste fétiche de Champéry : « C’est évident que cela me met un stress supplémentaire. En plus, tout le monde m’attend à Champéry, vu que j’ai gagné les championnats d’Europe sur cette piste. Mais j’ai encore du temps devant moi pour me préparer », insiste Lisa Baumann. « Cela va vraiment se jouer sur le mental et non pas sur le physique. »