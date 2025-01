De l'argent pour Matteo Oppizzi

Matteo Oppizzi vice-champion de Suisse. Le cycliste neuchâtelois s’est classé deuxième en catégorie des moins de 23 ans du championnat national de cyclocross, dimanche à Montreux.

Si ce résultat est très satisfaisant, Matteo Oppizzi a des regrets à nourrir alors qu’il paraissait tenir la médaille d’or. En tête de la course avec plus d’une minute d’avance sur son plus proche poursuivant, à moins d’un demi-tour de la fin, Matteo Oppizzi a été victime d’un ennui mécanique qui l’a obligé à terminer son parcours en courant, en laissant son adversaire le dépasser.

Matteo Oppizzi va prendre maintenant la direction de l'Espagne pour participer à un camp d'entraînement et à la manche de la Coupe du monde de Benidorm. /comm-mne