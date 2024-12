Arrêter sa carrière a été « une décision très difficile » pour Valère Thiébaud

Valère Thiébaud et le cyclisme sur piste, c’est terminé. L’athlète vaudruzien a pris sa retraite sportive lundi. L’annonce a été faite via un communiqué de Swiss Cycling. À 25 ans, Valère Thiébaud était l’un des fers de lance du quatuor de poursuites par équipe sur piste. Durant sa jeune carrière, il a notamment participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et est le détenteur du record de l’heure. Le Neuchâtelois voulait également décrocher son billet pour les JO de Los Angeles. Mais alors, pourquoi tirer la prise au début des phases de qualifications ? « Swiss Olympic a décidé de ne pas me délivrer de Talent Cards. Sans elle, je ne peux pas demander l’aide sportive et ce soutien contribuait à deux tiers de mes revenus. Financièrement, j’ai donc décidé de mettre un terme à ma carrière », grimace Valère Thiébaud.