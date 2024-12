L’athlète de l’année se nomme Lisa Baumann

Lisa Baumann est sacrée Athlète de l’année ! La vététiste a remporté le « Prix du Mérite du sport neuchâtelois 2024 », mercredi soir. Elle a été honorée lors de la cérémonie qui s’est tenue à la Grange aux concerts de Cernier. La vététiste de Montalchez s’est révélée aux yeux du grand public cette année en remportant, notamment, le titre de championne d’Europe de VTT de descente en août dernier à Champéry. La pilote de 23 ans a devancé la volleyeuse du NUC, Caroline Delley, et Loanne Duvoisin.

Le prix « Espoir de l’année » est revenu à l’orienteur Loïc Berger. Il remporte cette distinction pour la première fois, grâce notamment à son titre mondial par équipes remporté en juillet en République tchèque. Il devance la double tenante du titre, la nageuse Manon Richard, et le vice-champion de Suisse des moins de 20 ans du 400m haies, Alexis Perroud.





Qui d’autre que le NUC ?

La formation de Lauren Bertolacci a été désignée « Équipe de l’année ». Auteures d’une folle saison, les volleyeuses de La Riveraine ont notamment soulevé un cinquième titre national d’affilée. Elles se sont surtout illustrées par une fantastique épopée en Coupe d’Europe, finalistes de la CEV Cup. Cette belle année a aussi permis à l’entraîneure-assistante du NUC, Haley Brightwell, de recevoir le prix de la « Presse sportive neuchâteloise » pour son travail de l’ombre.

Trois autres prix ont été remis. Le Panathlon-club des Montagnes neuchâteloises a décerné le prix « Spécial » à Marie-Claude Fournier, pour ses 25 années de bénévolat au service du BCN Tour.

La présidente du comité d’organisation des championnats du monde juniors 2024 de patinage synchronisé à Neuchâtel, Katia Huguenin, a été récompensée par le prix « Personnalité engagée pour le sport ». Elle porte aussi les casquettes de coach de l’équipe de patinage synchronisé de Neuchâtel et de présidente du Neuchâtel Trophy depuis 1999.





Unihockey Corcelles-Cormondrèche à jamais les premiers

Enfin, le palmarès 2024 du « Mérite du sport neuchâtelois » est complété par le prix « Club coup de cœur », un nouveau prix qui a été remis pour la première fois mercredi. La commission cantonale du sport l’a attribué à l’Unihockey Corcelles-Cormondrèche pour sa promotion en 1ère Ligue ce printemps. Ce prix a été créé pour soutenir un club régional ayant contribué de manière particulière à la formation et à la promotion du sport et à son accès pour toutes et tous. /comm-yca