Valère Thiébaud termine les Mondiaux sur un top 10

Valère Thiébaud clôt son aventure danoise sur un top-10. Dimanche, le Vaudruzien a pris la huitième place, sur 18, de la Madison aux Championnats du monde de cyclisme à Ballerup. Avec son coéquipier, le Zurichois Lukas Ruegg, Valère Thiébaud a inscrit dix points dans cette course. Ils terminent toutefois loin des Allemands qui l’ont emporté avec 76 points. Le podium est complété par la Belgique (60 points) et le Danemark (59 points). À noter encore que le Canada, l’Espagne, Hong Kong et Israël n’ont pas terminé la course. /dpi