Les vainqueurs du Trophée des Montagnes neuchâteloises copieusement arrosés

Le Trophée des Montagnes neuchâteloises s’est achevé mercredi soir avec la course de côte Le Locle – Sommartel (7,2km, +367m), sous une pluie à ne pas mettre un cycliste dehors. Et avec cette météo « pourrie », selon les organisateurs, les plus à l’aise ont été Alexis Cohen et Valentine Grob. Noah Schriber, Justin Paroz, Sybille Weidner-Erdmann et Laélia Jeanmaire complètent les podiums de cette sixième et dernière étape. Vainqueurs du classement final du trophée, Alexis Cohen et Sybille Weidner-Erdmann, qui a profité de l’absence de Pauline Roy ce mercredi, sont les nouveaux meilleurs grimpeurs neuchâtelois. /comm-vco