La forme revient pour Nicolas Bialon

Nicolas Bialon est déjà de retour au plus haut niveau junior. Le jeune cycliste semi-professionnel de Montalchez participe ce mercredi aux Championnats d’Europe juniors. Il va s’élancer sur le contre-la-montre entre Heusden et Zolder en Belgique. Le coureur de 17 ans a pourtant vécu un été difficile, il a chuté mi-juillet sur une course junior en France et s’est cassé la clavicule. Le champion de Suisse U19 de contre-la-montre a mis les bouchées doubles pour se remettre. « Ça m’a demandé beaucoup de physiothérapie, de discussions avec mes entraîneurs, et beaucoup d’efforts pour revenir en forme », confie Nicolas Bialon.