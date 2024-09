Lourde chute pour Camille Balanche

C’est un nouveau coup dur pour Camille Balanche. La Neuchâteloise établie à Bienne s’est à nouveau blessée samedi lors des qualifications de la manche de Coupe du monde de VTT de descente de Loudenvielle, en France. Sur les réseaux sociaux, la Locloise explique avoir chuté « sans trop savoir pourquoi » dans le dernier virage de la course. Alors qu’elle revenait gentiment au meilleur niveau, une année après sa terrible cabriole en Andorre, cette chute est douloureuse physiquement et mentalement : « J'ai mal à la tête et probablement le pouce cassé, mais surtout le coeur brisé, car j'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait jusqu'à ce moment. J'ai travaillé dur pour revenir, mais peu de choses semblent aller dans mon sens cette saison », souligne la Locloise sur son compte Instagram en précisant encore qu’au vu de la chute, « ça aurait pu être pire. »





Lisa Baumann aussi éliminée

Autre Neuchâteloise en lice samedi sur le parcours français, la championne d’Europe Lisa Baumann a également été éliminée au terme de ces qualifications. /gjo