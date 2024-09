Alexandre Balmer et Pauline Roy vainqueurs

Alexandre Balmer s’impose à domicile. Le cycliste chaux-de-fonnier a remporté samedi la 5e et avant-dernière manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises entre Biaufond et la Métropole horlogère. Il a bouclé les 9,7 kilomètres du parcours et ses 470 mètres de dénivelé positif en 24’44’’. Alexandre Balmer devance Alexis Cohen (25’35’’) et Justin Paroz (25’38’’) sur le podium de cette étape.





Pauline Roy toujours tout devant

Côté féminin, ce Trophée des Montagnes neuchâteloises rime décidément avec Pauline Roy. Déjà vainqueure des trois étapes précédentes, la Neuchâteloise a également remporté l’épreuve de samedi. Elle s’est imposée en 29’43’’, devant Sybille Weidner-Erdmann (37’30’’) et Inès Schmid (38’34’’).

La 6e et dernière étape de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises se tiendra le mercredi 11 septembre entre Le Locle et le Grand-Sommartel sur 7,2 kilomètres. /gjo