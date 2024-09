Le Tour de Romandie a séduit La Béroche

La Grande Béroche s’est transformée en épicentre du cyclisme l’espace d’une matinée. La Commune organisait le départ de la première étape du Tour de Romandie féminin. Et il y avait du beau monde. La Néerlandaise Demi Vollering, deuxième du dernier Tour de France, et la Belge Lotte Kopecky, championne du monde en titre, ont notamment défilé devant des amateurs de cyclisme ravis à Saint-Aubin. « C’est la crème du cyclisme mondial, ce n’est pas tous les jours qu’on peut les voir devant nous », s’exclame un passionné. « C’est génial », rebondit une spectatrice. « Il y a moins de stratégie chez les dames, c’est plus plaisant à suivre », ajoute encore un autre amateur.