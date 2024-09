Alexis Cohen et Pauline Roy s’imposent encore

Une nouvelle victoire pour Alexis Cohen et Pauline Roy. Déjà vainqueurs des deux dernières étapes du Trophée des Montagnes neuchâteloises, les deux cyclistes neuchâtelois ont également remporté la quatrième manche de la compétition mercredi soir entre Pierre-à-Bot et Chaumont. Le Vaudruzien a avalé les 4,5 kilomètres et les 410 mètres de dénivelé du parcours en seulement 15’53’’. Il a devancé de 13 secondes Alexandre Balmer et Justin Paroz de 47 secondes.





Pauline Roy enchaîne

Chez les dames, Pauline Roy est restée sans adversaire. Elle s’est imposée en 19’58’’, loin devant Sybille Weidner-Erdmann et Inès Schmid qui terminent respectivement à 5 et 7 minutes.

Les cyclistes n’auront pas beaucoup de temps pour se remettre de leurs efforts, l’avant-dernière manche de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises, entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds, est au menu samedi déjà. /gjo