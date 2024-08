Cohen au sprint, Roy sans rivale au Ruban bleu

On prend les mêmes et on recommence au Trophée des Montagnes neuchâteloises. Une semaine après leur victoire au Soliat, Alexis Cohen et Pauline Roy ont récidivé ce mercredi à La Vue-des-Alpes. Le coureur cycliste vaudruzien a avalé les 630m de dénivelé du Ruban bleu entre Valangin et le col en 26’28. Il a battu au sprint Justin Paroz, ancien vainqueur de l’épreuve. Pauline Roy, elle, a signé un chrono de 30’12, mettant plus de deux minutes à toutes ses rivales.

Samedi, la course côte Biaufond – La Chaux-de-Fonds, avant-dernière manche du trophée, est au menu, avec 9,7km et 470m de dénivelé. /vco