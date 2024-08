Ces neuchâteloises qui portent haut les couleurs du VTT helvétique

Par rapport aux championnats d’Europe, la concurrence ne sera pas beaucoup plus élevée. Et le podium reste à la portée de Lisa Baumann. Tout comme il est à la portée de Camille Balanche. À 34 ans, La Locloise avait signé une 4e et une 2e place en ouverture de saison de la Coupe du monde. Mais elle n’a pas poursuivi sur cette lancée. Elle est tributaire de son état de santé du jour. Déséquilibrée par une rafale de vent au passage d’un saut et victime d’une grosse chute, il y a un an sur la piste de ces mondiaux d’Andorre, Camille Balanche doit composer avec les séquelles d’une commotion cérébrale. C’est ce qui explique aussi une certaine inconstance : « Il faut apprendre à ne pas être frustré et comprendre que cela peut très bien aller un jour et pas le lendemain », confie l’ancienne championne du monde. (Elle avait été titrée en 2020). « Ce sont plutôt les yeux qui parfois ne suivent pas et on le remarque tout de suite. Et là, cela ne sert à rien d’insister. »