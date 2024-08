Le BMX a le vent dans le dos dans le canton

C’est l’histoire d’un sport peu connu qui arrive soudain sur le devant de la scène. Le BMX est à l’honneur ce week-end à La Grande Béroche. Le club local accueille entre samedi et dimanche les 5e et 6e étapes de la BMX Swiss Challenge Cup. Plus de 200 pilotes de tous âges défilent sur le circuit de 380 mètres de Saint-Aubin.





Une « famille » de BMX

Au total en Suisse, on dénombre seulement 300 licenciés en BMX. « C’est peu », admet le président du club de La Béroche, Frédéric Masi. Toutefois, cette discipline est en plein essor actuellement. Et la médaille de bronze de la Vaudoise Zoé Claessens aux derniers Jeux olympiques n’y est pas pour rien, selon Frédéric Masi : « On a vu un engouement pour ce sport peu connu à la suite de cette médaille. »