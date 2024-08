Pauline Roy et Alexis Cohen impériaux sur le Trophée des Montagnes neuchâteloises

Pauline Roy et Alexis Cohen ont mis tout le monde d’accord. Les deux cyclistes neuchâtelois ont remporté mercredi la deuxième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Ils ont été les plus rapides sur le tracé de 11 kilomètres entre Travers et Le Soliat. Pauline Roy a mis 33’30 pour avaler les 650 mètres de dénivelé. Elle a facilement devancé les deux athlètes lausannoises Alexia Schmid et Dieuwertje Modder. De son côté, Alexis Cohen a eu besoin de 28’34 pour boucler le tracé. Il a devancé de 15 secondes le Neuchâtelois Justin Paroz et de 19 secondes le Français Alexandre Martin. La troisième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloise aura lieu mercredi prochain. Les cyclistes devront parcourir 9,8 kilomètres entre Valangin et La Vue-des-Alpes. /dpi