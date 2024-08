La relève neuchâteloise du VTT existe, la preuve !

Une expérience inoubliable pour trois jeunes vététistes neuchâtelois. Bastien et Chloé Lambercier ainsi que Charles Kallin ont participé la semaine dernière aux championnats d’Europe de la jeunesse (la plus grande compétition internationale pour la relève) à Husqvarna, en Suède. Regroupés sous les couleurs de l’équipe chaux-de-fonnière Dubraquet-Winkenbach, ils ont pris la vingtième place (sur 105) du relais mixte des moins de 15 ans, à quelque quatre minutes et demi de l’équipe nationale tchèque, qui a remporté l’épreuve. Et sans un incident technique dans le chrono qualificatif (l’équipe est partie en 95e position), les deux Vaudruziens et le Chaux-de-Fonnier auraient pu prétendre à mieux.