Sur les traces de Camille Balanche et Lisa Baumann

Sa première course, Delphine Bulliard la réalise en 2019 en Suisse et elle la remporte à sa plus grande surprise. Elle souhaite alors réaliser de nouvelles courses, mais le coronavirus frappe en 2020. En 2021, elle se lance en Coupe d’Europe, poussée par un ami, et réunit les points nécessaires pour s’aligner également en Coupe du monde. L’athlète de Bevaix a même terminé deuxième de la saison en 2023.





Vers un premier titre européen ?



Elle occupe actuellement le même rang après trois courses et trois podiums cette année. Objectif : arracher le titre de Coupe d’Europe à sa principale concurrente, l’Américaine Abigail Hogie. Delphine Bulliard n’a que 22 points de retard. « Tout est encore faisable, il reste trois étapes », sourit la jeune femme, entrainée par la championne biennoise Emilie Siegenthaler.