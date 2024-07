Pourquoi les records tombent au Tour de France ?

Des records d’ascensions deux à trois minutes plus rapides qu’il y a 25 ans, sur le parcours du Tour de France cette année, plusieurs chronos ont eu de la peine à résister aux assauts de Tadej Pogačar et des autres coureurs. Exemple lors de la 15e étape dimanche dernier, le Slovène a pulvérisé un record détenu depuis plus d’un quart de siècle par Marco Pantani. Il a gravi les 15,8 km de l’ascension du Plateau de Beille en 39’41’’ contre 42’20’’ en 1998 pour le grimpeur italien, aujourd’hui décédé. La veille, Tadej Pogačar était monté le Plat d’Adet deux minutes plus vite que Lance Armstrong en 2001. Ces performances font planer le doute du dopage dans le monde cycliste, mais cette progression fulgurante peut aussi s’expliquer par de nombreux facteurs. Directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot relève les améliorations du matériel : « Il y a notamment les roues, les pneus. Ils ont un matériel carbone qui est révolutionnaire, n’importe quel cyclotouriste peut s’en rendre compte. » Sans oublier le système de changement de vitesse, mais également le positionnement sur le vélo. Richard Chassot relève le travail effectué en soufflerie, pour « la pénétration dans l’air, mais aussi la qualité du pédalage ». Un constat qu’on peut facilement tirer en regardant un contre la montre.