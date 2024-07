Samedi à oublier pour les vététistes neuchâteloises

Un mauvais samedi pour Camille Balanche et Lisa Baumann. Les deux Neuchâteloises ont été éliminées samedi en demi-finale de la manche de Coupe du monde de VTT de descente aux Gets en Frances. Seules les 10 premières places étaient qualificatives pour la finale de l’après-midi. Avec une onzième place pour Camille Balanche et un douzième rang pour Lisa Baumann, la frustration était présente dans la délégation neuchâteloise. Camille Balanche a dévalé la piste savoyarde en près 4’11’’412 et Lisa Baumann en 4’11’’960. La prochaine manche de Coupe du monde aura lieu du 6 au huit septembre à Loudenvielle – Peyragudes en France. /dpi