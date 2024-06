Le Tour de Suisse cycliste féminin dans la région

La visibilité des femmes dans le cyclisme s’améliore

« Globalement, le cyclisme féminin se popularise. On voit de plus en plus de femmes qui roulent. On a vu notamment la création du Tour de Suisse féminin et du Tour de Romandie féminin et du Tour de France. Donc je pense que c’est un pas dans la bonne direction. » Pauline Roy relève également que le fait que le Tour de France soit retransmis en direct à la télévision montre que le cyclisme féminin est autant intéressant que le cyclisme masculin. « Il y a du spectacle. Venir voir les femmes c’est aussi cool que de voir les hommes. »

En ce qui concerne les spécificités techniques de l’étape du jour du Tour de Suisse, Pauline Roy relève « qu’il y a quelques montées, dont La Vue-de-Alpes, qui peuvent toujours faire un peu mal. Elles montent aussi sur Sainte-Croix. Ensuite, avec les réaménagements sur le Pod, il faudra faire assez attention, car elles vont traverser assez vite. Donc ce sera un joli spectacle. » Et pour en profiter au mieux, Pauline Roy conseille de se positionner dans les bosses plutôt qu’à plat. « Dans les bosses, vous avez un peu plus de temps pour les admirer. Il peut y avoir des échappées. Il peut y avoir des attaques et du coup c’est plus animé. Donc j’irai plutôt du côté de La Vue-des-Alpes. » Les coureuses y seront entre 15h50 et 16h10.

Le Tour de Suisse cycliste féminin part de Champagne à 13h30 avec une arrivée prévue, à Champagne, vers 17 heures. /sma